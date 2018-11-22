Сloud-Control для удаленного мониторинга холодильного оборудования от Данфосс

Система мониторинга Cloud-Control предназначена для обеспечения удаленного контроля в розничных магазинах. Информация о настройках, значениях температуры и давлений в автоматическом режиме поступает в облачное хранилище через специализированный GSM модем и хранится в зашифрованном виде. К системе можно подключить неограниченное количество объектов.

Возможности сервиса включают мониторинг параметров и архивирование данных, удаленное изменение настроек контроллеров, формирование аналитических отчетов, оповещение об аварийных ситуациях.

Применение системы Cloud-Control позволяет сохранить качество продуктов и использовать холодильные агрегаты максимально эффективно. Оперативное реагирование на неисправности и повышение уровня сервисного обслуживания увеличивает срок службы оборудования, а с помощью аналитических отчетов можно оптимизировать режимы работы и снизить энергопотребление.

Интеллектуальная система создана российским отделом новых разработок компании «Данфосс». Интуитивно понятный пользовательский интерфейс удобен для быстрой настройки. Для доступа можно использовать компьютер, планшет или смартфон. На объекте необходимо только подключить устройства сетевым кабелем к модему и задать для них сетевые адреса. Для начала работы достаточно зарегистрировать мониторинговое устройство на сайте cloud-control.ru.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»