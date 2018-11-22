Северсталь разработает для Газпрома высокопрочные трубы на давление до 150 атмосфер

Газпром и Северсталь подписали технологическую дорожную карту по освоению производства труб большого диаметра (ТБД) класса прочности К80. Документ был подписан 20 ноября 2018 г. в г. Москва главой Газпрома А. Миллером и председателем совета директоров Северстали А. Мордашовым.

Согласно документу, что к 2023 г. Северсталь впервые в России разработает и наладит для Газпрома выпуск стальных электросварных прямошовных ТБД и соединительных деталей повышенного класса прочности - К80. ТБД будут рассчитаны на рекордное в мире давление для сухопутных газопроводов - до 14,8 МПа (150 атм.). В настоящее время в России максимальное давление, используемое для сухопутных газопроводов, составляет 11,8 МПа (120 атм.). На таком давлении работают 2 магистральных газопровода (МГП) - Бованенково - Ухта и Бованенково - Ухта – 2.

Переход на производство нефтегазового оборудования (трубы, СДТ, запорная арматура) из стали повышенных классов прочности - К65 (Х80), а затем и К80 (Х100) обусловлен необходимостью строительства сверхдальних напорных трубопроводов и восточном, и в западном направлениях из-за освоения месторождений Ямала, Якутии, Восточной Сибири, Дальнего Востока, арктических морских месторождений. Температура наружного воздуха там доходит до минус 60 °С, и без труб повышенной прочности там не обойтись.

Производство ТБД класса прочности К65 - это пройденный этап для многих мейджоров, в тч для Ижорского трубного завода (ИТЗ) - дочки Северстали. ИТЗ одним из первых освоил в промышленных масштабах не только производство трубы из стали класса прочности К65 (Х80), но

и техпроцесс изготовления отводов гнутых. Поэтому альянс Газпрома с Северсталью по освоению ТБД класса К80 не удивил, а Северсталь откровенно порадовала.

Инновационная трубная продукция призвана снизить расходы на строительство и эксплуатацию газопроводов. Эффект планируется достигнуть, в частности, за счет снижения металлоемкости в связи с уменьшением толщины стенки труб, а также строительства меньшего количества компрессорных станций (КС).

По материалам портала Neftegaz.ru