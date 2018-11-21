«Транснефть – Дружба» выполнила плановые ремонты на магистральных трубопроводах

АО «Транснефть – Дружба» завершило ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) Куйбышев – Унеча – Мозырь-1, Куйбышев – Унеча-2 и магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) Куйбышев – Брянск, Никольское – Воронеж, Воронеж – Белгород, Сызрань – Ульяновск. Плановые мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) с целью обеспечения безотказной и безаварийной эксплуатации объектов трубопроводного транспорта.

В период плановой остановки транспортировки нефтепродуктов по МНПП Никольское – Воронеж на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Никольское» Мичуринского районного управления предприятия специалисты отключили магистральный насосный агрегат для последующей замены. Заменена запорная арматура на участке линейной части трубопровода. Вырезан узел подключения на нефтебазу «Усмань».

В период плановой остановки МНПП Воронеж – Белгород вырезаны узлы подключения на нефтебазы «Хохольская» и «Курбатовская». На приемном технологическом трубопроводе ЛПДС «Белгород» подключен узел распределения давления (УРД).

Также заменены технологические трубопроводы в резервуарном парке ЛПДС «Сызрань» МНПП Сызрань – Ульяновск.

Плановые работы проходили круглосуточно на протяжении 72 часов. Транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена и осуществляется в штатном режиме.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»