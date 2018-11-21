Группа ЧТПЗ запустила e-commerce платформу

Складской комплекс ЧТПЗ (входит в Группу ЧТПЗ) запустил интернет-магазин на сайте http://chtpz-sale.ru/. Презентация состоялась в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо». Интернет-магазин создан с целью развития дополнительного канала продаж и расширения возможностей приобретения трубной продукции для действующих и потенциальных клиентов со всей России. Онлайн-площадка объединила трубную продукцию производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов.

«Создание платформы электронной коммерции – один из важных шагов на пути дальнейшего развития Белой металлургии – философии преображения, идеи которой нацелены на содействие успеху и процветанию клиентов компании. Запуск интернет-магазина открывает новые возможности для наших клиентов, а также усиливает наши конкурентные преимущества на рынке металлопроката. Хочу отметить, что уже сегодня платформа соответствует передовым трендам e-commerce, и в дальнейшем будет совершенствоваться на основе обратной связи», - комментирует заместитель директора по маркетингу и коммуникациям Наринэ Фатыхова. В интернет-магазине Складского комплекса ЧТПЗ клиентам в режиме онлайн доступна актуальная информация по наличию и стоимости трубной продукции на всех складах компании. Уникальное преимущество платформы состоит в том, что клиент не только может приобрести ту продукцию, которая находится в наличии, но и оформить заказ под производство. На торговой онлайн-

площадке также реализована возможность выбора способа доставки с расчетом стоимости, регионального склада отгрузки, выстроена удобная навигация по сортаменту.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ