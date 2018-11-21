Двух- и трехэксцентриковые затворы Стейнвал

Вы знакомы с двух- и трехэксцентриковыми затворами Стейнвал? Что это за "зверь"? - возможно, кто-то спросит. Это затворы, у которых ось вращения диска не симметрична относительно осевой линии трубопровода. Затворы Стейнвал производятся в России в Коломенском районе Завод "АДЛ".
Преимущества эксцентриковых затворов в сравнении с обычными:
1. без проблем выдерживают частые закрытия и открытия
2. устойчивы к резким перепадам температуры и давления
3. меньше поддаются износу
4. могут эксплуатироваться практически на любых видах рабочих сред для коммунальных и промышленных предприятий
Двухэксцентриковые затворы:
* DN150–2000 мм
* PN1,0/1,6 МПа
* t°–10...+80 °С
Тип присоединения: фланцевый.
Область применения: системы водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Диск с плоским обтекаемым профилем обеспечивает снижение потерь напора в затворе.
Материалы диска и корпуса: высокопрочный чугун.
Уплотнения: EPDM.
Управление: редуктор, электропривод.
Трехэксцентриковые затворы:
* DN200–1200 мм
* PN1,6/2,5/4,0 МПа
* t°–40...+315 °С
Тип присоединения: сварной, фланцевый, межфланцевый.
Область применения: энергетика, теплоснабжение; металлургическая, нефтегазовая,
целлюлозно-бумажная и другие отрасли промышленности. Подходят для применения в условиях высоких температур и давлений. Обладают следующими преимуществами: малые габариты и масса, прос-тота монтажа, автоматизация, невысокая стоимость. Материалы корпуса/диска: углеродистая сталь, нержавеющая сталь. Управление: редуктор, электропривод.
По материалам пресс-службы КУБОМЕТР