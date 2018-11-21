Двух- и трехэксцентриковые затворы Стейнвал

Вы знакомы с двух- и трехэксцентриковыми затворами Стейнвал? Что это за "зверь"? - возможно, кто-то спросит. Это затворы, у которых ось вращения диска не симметрична относительно осевой линии трубопровода. Затворы Стейнвал производятся в России в Коломенском районе Завод "АДЛ".

Преимущества эксцентриковых затворов в сравнении с обычными:

1. без проблем выдерживают частые закрытия и открытия

2. устойчивы к резким перепадам температуры и давления

3. меньше поддаются износу

4. могут эксплуатироваться практически на любых видах рабочих сред для коммунальных и промышленных предприятий

Двухэксцентриковые затворы:

* DN150–2000 мм

* PN1,0/1,6 МПа

* t°–10...+80 °С

Тип присоединения: фланцевый.

Область применения: системы водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

Диск с плоским обтекаемым профилем обеспечивает снижение потерь напора в затворе.

Материалы диска и корпуса: высокопрочный чугун.

Уплотнения: EPDM.

Управление: редуктор, электропривод.

Трехэксцентриковые затворы:

* DN200–1200 мм

* PN1,6/2,5/4,0 МПа

* t°–40...+315 °С

Тип присоединения: сварной, фланцевый, межфланцевый.

Область применения: энергетика, теплоснабжение; металлургическая, нефтегазовая,

целлюлозно-бумажная и другие отрасли промышленности. Подходят для применения в условиях высоких температур и давлений. Обладают следующими преимуществами: малые габариты и масса, прос-тота монтажа, автоматизация, невысокая стоимость. Материалы корпуса/диска: углеродистая сталь, нержавеющая сталь. Управление: редуктор, электропривод.

По материалам пресс-службы КУБОМЕТР