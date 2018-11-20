АДЛ ПРЕДСТАВИЛА ОБОРУДОВАНИЕ НА ФОРУМЕ «МОСКВА — ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

Компания АДЛ приняла участие в городском форуме «Москва — энергоэффективный город», проходившем в здании Правительства Москвы с 24 по 26 октября. Мероприятие было посвящено улучшению качества инфраструктуры города и экономии энергии, а его организаторами выступили Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и Некоммерческое партнерство «АВОК».

Под девизом «Предложи инновации городу» компания АДЛ представила всем посетителям выставочной экспозиции инженерное оборудование собственного производства, предназначенное для для оптимизации энергопотребления и водоснабжения: трубопроводную арматуру промышленного и общепромышленного применения, электро- и насосное оборудование.

Для слушателей секционных заседаний были представлены доклады о блочных тепловых пунктах «Гранбтп», изолирующих вставках и шаровых кранах «Бивал» для систем теплоснабжения.

Слушатели форума, а также посетители выставочной экспозиции высоко оценили представленные компанией АДЛ товары, а также инженерные решения и квалифицированный подход к решению задач по обеспечению энергоэффективности.

Подробнее о новинках и оборудовании, продемонстрированном на выставке, вы можете узнать, посмотрев видеосюжет.

По материалам пресс-службы АДЛ