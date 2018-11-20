ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» примет участие в выставке «Valve World Expo-2018» в Германии

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» примет участие в 11-ой Международной выставке и конференции трубопроводной арматуры, деталей трубопроводов и приводной техники «Valve World Expo-2018», которая состоится с 27 по 29 ноября 2018 года в г. Дюссельдорф (Германия).

На стенде компании будут продемонстрированы образцы оборудования ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» для различных отраслей промышленности:

• многооборотный электропривод ПЭП-А25000-170-170-Е2А03-2-IIСТ4-12 УХЛ1 IP68 с интеллектуальным блоком КИМ2;

• многооборотный электропривод ПЭМ-Б250-12-Е3Т66-2-IIСТ4-12 УХЛ1 IP68 с интеллектуальным блоком КИМ3;

• однооборотный электропривод МЭОФ-250(380)/25-0,25ЦС2-IIСТ4-10К УХЛ1 IP67 с интеллектуальным блоком КИМ3;

• однооборотный электропривод МЭОФ-630(950)/25-0,25Е3Р68-10 У1 IP68 с интеллектуальным блоком КИМ3;

• однооборотный электропривод МЭОФ-125(250)/25-0,25Е2Д00-15 У1 IP68.

Приглашаем всех желающих посетить стенд ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» №D03 зале 4 выставочного комплекса «Messe Düsseldorf». Valve World Expo (VWE) - крупнейшее мероприятия в сфере трубопроводной арматуры и сопутствующего оборудования. В 2016 году мероприятие посетило 12,3 тыс. гостей, приняло участие 725 экспонентов из 40 стран, а выставочная площадь составляла 20 тыс. кв. м.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»