Конференция Ассоциации «МосОблТеплоЭнерго» в Челябинске

12-14 ноября в Челябинске состоялась Конференция Ассоциации «МосОблТеплоЭнерго». Организатором мероприятия выступила Компания LD. Ассоциация «МосОблТеплоЭнерго» является некоммерческим межотраслевым объединением предприятий и организаций энергетики и смежных отраслей Московской области. Гости посетили предприятия «ЧелябинскСпецГражданСтрой» и «LD PRIDE», где Дмитрий Олегович Левин, руководитель компании LD, рассказал о полном цикле производства шаровых кранов, высоком уровне контроля качества, организационной структуре предприятия. Чтобы по достоинству оценить продукцию компании, Совет Ассоциации «МосОблТеплоЭнерго» побывал на Котельной №1 в г.Копейске, где успешно эксплуатируются шаровые краны и дисковые затворы LD. Стабильная эксплуатация продукции дает возможноcть смело заявлять о высокой надежности кранов LD. По итогам экскурсий прошло совещание с участием Совета Ассоциации «МосОблТеплоЭнерго», руководства компании LD, представителей ООО «Альянс Инженеров и Проектировщиков», ООО «ФОРС Продакшн», Некоммерческое Партнерство «Российское Теплоснабжение», ООО «Перспектива», АО «ЧелябОблКоммунЭнерго». На Конференции звучали доклады о методах повышения надежности ТПА для тепловых сетей, о деятельности НП РТ в области качества, а также о применении технологии информационного моделирования. Это был полезный опыт общения производителя и потребителей для дальнейшего плодотворного взаимодействия двух сторон, отмечают на предприятии.

По материалам пресс-службы Компании LD