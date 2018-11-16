Юбилейный конгресс «Энергоэффективность. XXI век» состоялся

14 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге – городе лидере среди субъектов страны по энергоэффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве по рейтингу Минэкономразвития, прошел юбилейный, XV Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления».





Более 650 профессионалов строительной и энергетической отрасли, профильных национальных объединений и общественных организаций, властных и административных структур в режиме прямого диалога обсудили актуальные вопросы по снижению энерго- и ресурсопотребления в условиях действующего законодательства.





Организаторы мероприятия – Ассоциация «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, ассоциации НОПРИЗ, НОСТРОЙ и НОЭ - в этом году пошли на смелый шаг, расширив палитру дискуссионных тем.

Большинство вопросов и направлений дискуссий было озвучено на пленарной сессии форума, модератором которой выступил президент НОЭ и председатель оргкомитета Владимир Пехтин.





В своем докладе, ссылаясь на последние директивы Правительства, он обозначил основные векторы развития страны по пути снижения энергопотребления.

- Новые направления развития нашей страны, обозначенные Указом Президента №204, диктуют и новые вектора развития в области энерго- и ресурсосбережения - заметил Владимир Пехтин. – Работа участников конгресса уже внесла свой вклад в нормативные государственные акты: вопросам энергоэффективности посвящены разделы наципроектов «Жилье и городская среда», «Экология» и «Цифровизация». Нужно продолжать нашу совместную работу. Уверен, конгресс нам в этом вновь поможет.

Перед основной частью пленарной сессии с приветствием к участникам юбилейного конгресса от имени НОСТРОЙ обратился член совета нацобъединения Антон Мороз.

Красной линией дискуссии форума стал тезис «Объединив усилия, мы сможем двигаться дальше». Об этом говорил президент НОПРИЗ, народный архитектор России Михаил Посохин в своем приветствии.





- Сегодня горожане хотят получить комфортную жилую среду, транспортную и социальную доступность и инфраструктуру в комплексе, - подчеркнул президент НОПРИЗ. – Все это можно смоделировать и просчитать изначально, а также отслеживать на протяжении всего жизненного цикла. Но для создания работающих информационных моделей нужно действовать всесторонне, объединив наши усилия.

Тема объединения звучала и в выступлении вице-президента, руководитель аппарата НОЭ Леонида Питерского.





- Единые информационные платформы, создаваемые в рамках нацпроекта «Цифровизация», - отметил спикер, - значительно облегчат процесс обработки данных. Но поскольку все эти ГИСы взаимосвязаны между собой, то изменение в одной из них, неминуемо влечет за собой изменение во всех остальных. Поэтому очень важно взаимодействовать в работе по наполнению этих информационных платформ достоверными данными с другими отраслями экономики.

Достоверности предоставляемых данных на пленарной сессии уделили внимание также несколько выступающих.

Так, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр Гримитлин, как один из разработчиков, представляя итоги и перспективы развития методики жизненного цикла объектов, озвучил и проблемы ее применения в условиях цифрового моделирования.

- Как бы точно мы не рассчитывали жизненный цикл объектов, - заметил Александр Гримитлин, - если нет корректных исходных данных, а в нашем случае это технические характеристики строительных материалов и оборудования, все расчеты окажутся лишь приблизительными.

Продолжил тему достоверности генеральный директор консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин, говоря о важности информации, предоставляемой приборами учета с эксплуатируемых объектов, о принципах добросовестной конкуренции в условиях современного рынка и о роли в этих процессах профессиональных общественных организаций.





Еще одной гранью обсуждения стала тема совершенствования нормативно-правовой и нормативно-технической баз и важность участия в разработке и актуализации действующих актов профессионального сообщества.

С докладом о ходе разработки законопроекта по реновации жилого фонда, видении и предложениях экспертов в данном направлении выступила ответственный секретарь Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству Светлана Бачурина.





- Изучая международный опыт, российские наработки, обобщая их, на государственном уровне будет в ближайшем будущем разработан закон о реновации жилищного фонда, - проанонсировала эксперт. – Но, чтобы этот закон работал, нужны предложения от вас, от практикующих профессионалов.

В продолжение темы, ход проводимой Комитетом Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ работе по решению вопросов законодательного обеспечения и существующие ограничения при выполнении энергоэффективного капремонта, а также стимулирующие финансовые инструменты отразила в своем выступлении председатель экспертного совета Комитета Ирина Булгакова.





- Предложения от профсообщества очень важны. Последние нормативно-правовые акты содержат требования по энергоэффективности, но важна и финансовая составляющая, - заметила докладчица. - Реализация национальных проектов подразумевает государственную финансовую поддержку, но сейчас в Государственной Думе прорабатываются также механизмы и инструменты по стимулированию собственников и частных инвесторов. В частности, в качестве предложений для более активного продвижения энергоэффективного капремонта рассматриваются льготы на тарифы и налоги.





От законодательства и нормотворчества участники пленарной сессии перешли к обмену опытом практического применения энергоэффективных решений. Сначала руководитель направления Департамента энергетической эффективности зданий в Восточной Европе Немецкого Энергетического Агентства Анна Сивакова-Кольб рассказала о зарубежном опыте санации берлинских панельных зданий. Ее доклад вызвал большой практический интерес аудитории.





Затем директор проектов Проектного офиса Энергоэффективности ПАО Ростелеком Ирина Попова и руководитель Академии блокчейна, директор по развитию проекта PowerChain Кирилл Михайлов представили участникам конгресса российские разработки.







К слову, в этом году экспозиция «Энергоэффективность. XXI век» также расширилась. Свою продукцию на выставке представили 17 компаний.

Деловую программу конгресса продолжили конференция «Коммерческий учет энергоносителей», круглый стол по переходу к системе управления жизненным циклом зданий и тематические секции по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, теплогазоснабжения, водоснабжения и тепловой защите зданий.

По материалам организаторов