ТМК стала лауреатом премии «Лучшая сбытовая сеть России — 2018»

Торговый дом Трубной Металлургической Компании (ТД ТМК), одного из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, стал лауреатом премии «Лучшая сбытовая сеть России — 2018» в номинации «Лучший торговый дом по продаже металлургической продукции». Конкурс ежегодно проводит Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ). 14 ноября в ходе 24-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2018» президент РСПМ Александр Романов вручил премию исполнительному директору — первому заместителю генерального директора ТМК Владимиру Оборскому. Обеспечивая централизованную деятельность по продаже трубной продукции ТМК, Торговый дом проводит постоянную работу по улучшению качества обслуживания. В частности, оптимизирует процессы доставки продукции, внедряет современные решения для упрощения процедуры заказа и повышения удовлетворенности потребителя от взаимодействия с компанией. Одно из последних масштабных внедрений — запуск первого в России интернет-магазина по продаже трубной продукции ТМК eTrade. Он создан с учетом ключевых пожеланий и требований клиентов и позволяет быстро сформировать заказ с необходимым пакетом документов, отследить его выполнение и рассчитать доставку.

«Для нас принципиально важно, чтобы клиенты были полностью удовлетворены работой с ТМК. Мы вкладываем много сил в развитие взаимовыгодных отношений с нашими партнерами, прислушиваемся к их рекомендациям и пожеланиям и всегда стараемся идти им навстречу. Премия стала еще одним подтверждением высокой клиентоориентированности нашей компании», — отметил Владимир Оборский.

По материалам пресс-службы ТМК