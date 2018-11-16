Активы воронежского «Техпромлита» за 321 млн рублей никого не заинтересовали

На торги по реализации имущества воронежского ООО «Техпромлит», реализовывавшего проект производства по выпуску литьевых заготовок для трубопроводной арматуры за 1,3 млрд руб., не поступило ни одной заявки, следует из аукционной документации. Это уже не первая попытка продать права аренды части здания сроком до июня 2022 года на улице Землячки, 1 общей площадью 16,9 тыс. кв. м, 502 объекта движимого имущества, не обремененных залогом и 76 объектов движимого имущества, находящихся в залоге у находящегося на санации банка «Пересвет». Ранее имущественный комплекс был оценен в 417,4 млн руб. Первый раз на торги имущество было выставлено за 357 млн руб., на них также не было подано заявок.

Напомним, в июне 2017 года арбитражный суд Воронежской области вввел в отношении «Техпромлита» конкурсное производство из-за долга в 19,8 млн руб. перед ООО «Воронежпромтехнологии». Всего в реестр требований кредиторов было включено около 1 млрд руб. долгов. Компания была одним из резидентов промплощадки «Проминвест», юрлицо которой сейчас также проходит процедуру конкурсного производства.

По материалам портала «Ъ»