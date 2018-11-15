ОМК выиграл четыре приза конкурса Metal-Vision

Во вторник, 13 ноября, состоялась торжественная церемония награждения победителей отраслевого конкурса Metal-Vision в рамках международной выставки "Металл-Экспо" 2018. Фильм Благотворительного фонда "ОМК-Участие" о перформансе "Страсти по мартену" на фестивале "Арт-Овраг" в июне 2018 года получил гран-при конкурса, а также выиграл призы за лучшую режиссуру и зрительских симпатий. Видеоролик Объединенной металлургической компании о Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ: 260 лет на благо России) выиграл приз за лучшую операторскую работу. Выставка "Металл-Экспо" проходит с 13 по 16 ноября 2018 г. в Москве. Ее итоги будут опубликованы на сайте в ближайшие дни.

По материалам пресс-службы ОМК