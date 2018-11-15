Группа ЧТПЗ презентует интернет-магазин на выставке МЕТАЛЛ-ЭКСПО

Группа ЧТПЗ принимает участие в 24-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2018», которая проходит с 13 по 16 ноября в Москве в павильоне № 75 на ВДНХ. На выставке Группа ЧТПЗ презентует стенд, центральной экспозицией которого станут столы для пинг-понга в виде труб большого диаметра. Компания проведет соревнования по пинг-понгу, участие в которых смогут принять все желающие.

Кроме того, Группа ЧТПЗ презентует на выставке интернет-магазин трубной продукции, который открылся на базе сайта Складского комплекса ЧТПЗ (входит в Группу ЧТПЗ). Гости смогут ознакомиться с возможностями e-commerce платформы и оформить заказ прямо на стенде компании.

Группа ЧТПЗ – традиционный участник «Металл-Экспо». В этом году в выставке принимают участие более 500 компаний из 35 стран мира, ожидается, что ее посетят более 30 тысяч специалистов металлургической и смежных отраслей промышленности.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ