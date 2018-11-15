Danfoss представляет термостат для зонального управления в системе отопления

Серия термостатов Danfoss Icon™ дополнена 24-вольтовой модульной системой управления гидравлического теплого пола и радиаторного отопления. Мастер-контроллер и терморегуляторы (проводные или беспроводные) обеспечивают зональное регулирование с применением термоэлектрических приводов. Система предназначена для использования в частном доме или любом здании с индивидуальным теплоснабжением.

Среди особенностей – управление разными отопительными приборами в одной комнате: радиаторами отопления и теплым полом. Проводные термостаты подключаются 2-х жильным проводом с использованием технологии PowerLine. Беспроводной термостат оснащен ИК-датчиком для удаленного считывания температуры поверхности пола. Новинка имеет улучшенные ШИМ алгоритмы и автобалансировку.

Интеллектуальное устройство легко и быстро установить и настроить. Удобное применение обеспечивает удаленный доступ через смартфон. Функционал термостата Danfoss Icon™ 24 В подстраивает систему отопления под требуемый распорядок дня и сокращает энергопотребление. Адаптивное регулирование гарантирует достижение заданной температуры в комнате к назначенному времени. Диапазон регулирования от 5 до 35 °С.

Минималистский дизайн гармонично сочетается с любым интерьером: устройство встраивается в рамки выключателей и практически незаметно, пока сенсорный дисплей не активирован.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»