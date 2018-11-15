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ПРИВОДЫ АУМА получили сертификат соответствия нового образца

15 ноября, 2018 13

Компания АУМА прошла процедуру добровольной сертификации по новой версии стандарта качества ИСО 9001-2015. Полученный сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к продаже, поставке, производству, монтажу и сервисному обслуживанию электрических приводов трубопроводной арматуры, их комплектующих и сопутствующих им товаров соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования».

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»


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