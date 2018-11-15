ПРИВОДЫ АУМА получили сертификат соответствия нового образца

Компания АУМА прошла процедуру добровольной сертификации по новой версии стандарта качества ИСО 9001-2015. Полученный сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к продаже, поставке, производству, монтажу и сервисному обслуживанию электрических приводов трубопроводной арматуры, их комплектующих и сопутствующих им товаров соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования».
По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»