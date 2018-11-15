Инженеры УКЭМ ознакомились с производством ММК

В октябре 2018 специалисты конструкторского бюро и инженеры «УралКомплектЭнергоМаш» по приглашению ПАО «ММК» посетили производство комбината. Специалисты УКЭМ ознакомились с полным циклом производства, начиная с обработки руды и агломерата, заканчивая производством листового металлопроката для предприятий нашей страны и зарубежных партнеров.

ММК - крупнейший завод-изготовитель металлопроката в мире, комбинат по размерам сопоставим с городом Барселона. Пройдя долгий исторический путь (с 1929 года), сегодня ММК является высокотехнологичным предприятием, которое постоянно совершенствуется и развивается.

Для модернизации производственных мощностей и непрерывного производства металла, комбинат нуждается в поставках качественного промышленного оборудования. Инженеры УКЭМ находятся в постоянном сотрудничестве с Магнитогорским Комбинатом по всем направлениям запорно-регулирующей арматуры:

1. промышленное водоснабжение: щитовые затворы, дисковые поворотные затворы;

2. пылегазовоздухоудаление ПГВУ, управления газовоздушными потоками: клапаны дроссельные воздушные;

3. сброс пыли, шихты, агломерата и металлической стружки: шиберные задвижки.

Одно из основных и приоритетных направлений деятельности УКЭМ – это производство оборудования по индивидуальным запросам заказчика. Магнитогорский металлургический комбинат занимается технически сложным производством и часто нуждается в поставках оборудования выполненного по заказу и под конкретные задачи. Учитывая потребности заказчика, УКЭМ применяет различные материалы изготовления и виды уплотнений.

Возможность увидеть поставляемое оборудование в работе, узнать мнение специалистов с производственной передовой, пообщаться с руководителями цехов дала глубокие знания о партнере. Обсуждались конструкторские решения, совместно были выработаны новые способы изготовления оборудования, которые будут применены уже на следующих партиях поставки для комбината.

Помимо арматуры, особое внимание было уделено уровню автоматизации производства. В цехах ММК для автоматизации используются современные технологии, в том числе удаленное управление трубопроводной арматурой. УКЭМ является официальными представителем лидирующих российских и зарубежных заводов-изготовителей электрических, пневматических и гидравлических приводов, которые активно используются на предприятиях-лидерах промышленности.

Безусловно, такой формат общения максимально полезен как для специалистов УКЭМ, так и для предприятий-заказчиков, так как помогает выявить и полностью закрыть основные потребности завода по поставке и эксплуатации оборудования.

По материалам пресс-службы УКЭМ