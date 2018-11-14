ТМК И СИНАРА ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА С НЕМЕЦКИМИ КОМПАНИЯМИ

Делегация Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Группы Синара в составе российской бизнес-миссии приняла участие в поездке в Германию. Она проходила с 6 по 9 ноября на федеральной земле Баден-Вюртемберг в рамках Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики (GRID) под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Делегацию возглавил председатель Советов директоров компаний, член Бюро Правления РСПП Дмитрий Пумпянский.

Представители компаний приняли участие во встрече руководителей GRID, где обсуждались направления сотрудничества РСПП, ТМК, Группы Синара и компаний-членов GRID, а также перспективы развития цифрового сотрудничества в рамках Германо-российской инициативы по цифровизации. Также состоялась встреча участников бизнес-миссии с представителями концерна Daimler AG, с которыми обсуждались возможные направления взаимодействия.

В ходе поездки делегация посетила MHP Digital Lab (инновационное подразделение компании Porsche), офис Daimler AG, ИТ-кампус и завод Bosch Feuerbach в Штутгарте, а также центр «Цифрового непрерывного производства» Siemens в Карлсруэ. В рамках визитов состоялся обмен мнениями и опытом в сфере применения решений «Индустрии 4.0» на предприятиях российских и немецких компаний, а также обсуждались вопросы цифровизации производства, в частности, путем внедрения технологий блокчейна или «Интернета вещей».

«В мире быстро меняющихся технологий «Индустрии 4.0» чрезвычайно важен обмен опытом между лидерами изменений. В ходе визитов руководители и специалисты ТМК смогли познакомиться с передовыми подходами и решениями, некоторые из которых с успехом могут быть применены на предприятиях компании», — отметил по итогам поездки заместитель генерального директора ТМК по управлению эффективностью Игорь Корытько.

По словам директора по экономике и финансам Группы Синара Анатолия Овсянникова, в настоящее время Группа Синара уделяет большое внимание внедрению цифровых технологий на предприятиях компании. Это относится не только к внедрению автоматизированных систем, но и распространению цифровой культуры, вопросам персональной вовлеченности каждого работника в процессы повышения стоимости компании. Поэтому было полезно обсудить с немецкими коллегами их опыт внедрения цифровых технологий на практике.

По материалам пресс-службы ТМК