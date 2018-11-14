ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ ПОСТАВИЛ БЛОК УСТАНОВКИ КАТКРЕКИНГА НА ТАНЕКО

«Волгограднефтемаш» в начале ноября отгрузил реакторно-регенераторный блок установки каткрекинга в адрес ТАНЕКО, сообщает пресс-служба предприятия. Установка предназначена для переработки тяжелых нефтяных остатков по технологии каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора. Ее ввод в эксплуатацию обеспечит увеличение выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки нефти на комплексе производств ТАНЕКО.

Реакторно-регенераторный блок состоит из пяти частей. Размеры двух самых крупных аппаратов составляют семь и восемь метров в диаметре, до 30 метров в длину. Общий вес блока составляет порядка 400 тонн. Оборудование выполнено из различных видов сталей – сами аппараты из импортных и российских низколегированных сталей, а внутренние устройства - из отечественной высоколегированной стали.

В процессе монтажа для защиты аппаратов от воздействия высокой температуры и агрессивной рабочей среды их внутренние поверхности и внутренние устройства будут покрыты огнеупорной износостойкой футеровкой.

По материалам портала РУПЕК