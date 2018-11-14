НОВЫЕ КРЕСТОВИНЫ В ЛИНЕЙКЕ БЕСШУМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ POLYTRON STILTE PLUS

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о расширении ассортимента фитингов для системы бесшумной канализации Polytron Stilte Plus, которую выпускает российский завод «ПРО АКВА». В линейке Stilte Plus появилось две равнопроходных крестовины 110 диаметра: одноплоскостная размерами 110х110х110 /87,5° и двухплоскостная 110х110х110 /87,5°.

Крестовины используются, как правило, в тех точках канализационного стояка, где имеется необходимость одновременно сделать в системе два горизонтальных участка канализации от разных сантехнических приборов. Подключение через крестовину занимает меньше места, требует меньше времени и усилий монтажников, кроме того, само соединение выглядит гораздо эстетичнее, чем подключение через два тройника, которое нередко практикуется в подобных случаях.

Трубы и фитинги Polytron Stilte Plus изготавливаются из специального шумопоглощающего полипропиленового компаунда и имеют увеличенную толщину стенки, по сравнению с традиционными канализационными трубами. Благодаря этому в трубопроводах, скомплектованные из канализационных труб и фитингов Polytron Stilte Plus, уровень шума в 10 раз ниже, чем в системах, где используются обычные канализационные трубы по ГОСТ 32414.

Гарантия на систему Polytron Stilte Plus составляет 10 лет. Срок эксплуатации трубопроводов превышает 50 лет.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»