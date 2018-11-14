НОВИНКА VALTEC – ДВУХКОНТУРНЫЙ ХРОНОТЕРМОСТАТ

Ассортимент автоматики VALTEC пополнил собой двухконтурный комнатный хронотермостат VT.АС711. Особенностью новинки является возможность независимого управления как системой радиаторного отопления, так и системой теплого пола. При этом реализуется следующий алгоритм: если температура в помещении слишком низкая, то термостат, чтобы нагреть его максимально быстро, задействует две системы – и теплый пол, и радиаторы. При достижении комфортной температуры радиаторы отключаются, в работе остается только теплый пол. Если температура продолжает расти, термостат отключает и напольное отопление. Включение систем происходит в обратной последовательности. Предусмотрено недельное программирование температурных режимов с разбивкой каждых суток на шесть временных периодов. Хронотермостат электронный двухконтурный VT.АС711 реализует два варианта управления отоплением: с помощью встроенного датчика температуры воздуха и с помощью выносного датчика. Возможна работа как с нормально закрытыми, так и с нормально открытыми сервоприводами.

По материалам пресс-службы Valtec