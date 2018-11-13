ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК» ПОДДЕРЖАЛИ В МИНСТРОЕ РОССИИ

В адрес Оргкомитета XV Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век» поступило официальное письмо о поддержке от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

В своем приветственном обращении Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев обратил внимание, что строительную отрасль ждет в рамках исполнения требований Указа Президента постепенный переход на отраслевой принцип формирования требований к программам энергоэффективности, подчеркнул, что Министерство уже работает над планом мероприятий в этом направлении и над формированием требований к программам энергосбережения государственных компаний, работающих в отрасли, и пожелал участникам и гостям форума правильного выбора, конструктивных и работающих идей, позитивных и интересных дискуссий.

Полный текст приветствия

Для справки:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления» пройдет 14 ноября 2018 года в отеле «Park Inn Прибалтийская». Организаторами форума выступают: АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», Консорциум ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) и Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ). Постоянные медиа-партнеры мероприятия журналы «Мир Климата» и «Инженерные системы», а также журнал ТПА. Генеральный информационный партнер – агентство «АСН-инфо» - газета «Строительный еженедельник». Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

По материалам организаторов