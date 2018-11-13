«МАЙБЕС РУС» ПОДГОТОВИЛ ШПАРГАЛКУ МОНТАЖНИКА

Компания «Майбес РУС» представила печатную новинку 2018 года – Шпаргалку монтажника. Данная шпаргалка состоит из двух разделов и содержит в себе готовые решения для построения систем отопления на разных по квадратуре объектах.

Первый раздел содержит решения для построения систем отопления для небольших домов, таких как дачи, коттеджи, таунхаусы и т.п. площадью до 300 м². Такие дома обычно имеют ограничения по месту для размещения оборудования, а настенная котельная техника справляется с большинством задач напрямую, без использования специальных насосных групп.

Второй раздел содержит решения для построения систем отопления для средних и больших домов площадью более 300 м². В таких домах в отдельном помещении топочной необходимо разместить несколько источников тепла. Например, газовый котел, электрический котел, твердотопливный котел, тепловой насос и т.д. При этом потребителями тепла являются как отопительные системы (радиаторы, теплые полы и т.п.), так и технологические потребители (бассейн, вентиляция, хамам и т.п.). Также часто в больших домах с целью оптимизации эксплуатационных затрат на отопление часто делятся на «зоны»: «Хозяйская» и «Гостевая».

Технически шпаргалка состоит из 2-х частей:

* Левая — перечень самых популярных котельных, которые могут быть использованы в данном типе домов;

* Правая — перечень самых распространенных систем отопления (радиаторное отопления и «теплый пол»).

Идея данной шпаргалки монтажника заключается в том, что, сопоставляя схему котельной (левая) и схему системы отопления (правая), можно подобрать необходимое решение. В подходящих друг к другу схемах трубопроводы отопления совпадают. Также шпаргалка монтажника содержит актуальную информацию по спецификации оборудования для каждого из вариантов решений с розничными ценами, действительными до конца 2018 года. Компания надеется, что данная шпаргалка станет незаменимым помощником для настоящего профессионала в области монтажа бытовых систем отопления и запускает акцию по бесплатной раздаче ограниченного тиража экземпляров шпаргалки монтажника «Майбес РУС».

По вопросам получения печатной версии шпаргалки монтажника обращайтесь в представительство Майбес РУС в вашем регионе или отправьте запрос на адрес электронной почты moscow@meibes.ru.

По материалам журнала «С.О.К»