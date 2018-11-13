МК «СПЛАВ» ВЫПОЛНИЛ ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ С «ТРАНСНЕФТЬЮ»

Машиностроительная Корпорация «Сплав» успешно завершила первый крупный контракт на изготовление и поставку колодцев трубопроводов для ПАО «Транснефть», крупнейшей отечественной компании в области транспортировки нефти и нефтепереработки. Договор между сторонами был заключен в мае этого года и предусматривал изготовление и отгрузку порядка 90 крупногабаритных изделий с ДУ от 300 до 1220 мм. Продукция была поставлена в установленные заказчиком договорные сроки.

Екатерина Ренкас, начальник управления по продажам: «Мы успешно прошли входной контроль заказчика, нареканий к качеству продукции нет. Во время исполнения контракта мы заключили еще ряд договоров на поставку колодцев для «Транснефти» со сроками отгрузки до середины 2019 года. В настоящее время предприятие уже приступило к изготовлению следующей партии».

Производство колодцев для трубопроводов и другой крупногабаритной продукции – одно из новых направлений Машиностроительной Корпорации «Сплав». Для выхода на новый рынок в конце 2017 года на территории ПАО «Контур», основной производственной площадки МК «Сплав», в работу был запущен специально оборудованный цех, рассчитанный на выпуск изделий длиной до 6м и диаметром до 4 м. Первый контракт на поставку колодцев стал очередным шагом в развитии многолетних партнерских взаимоотношений Корпорации с ПАО «Транснефть».

По материалам пресс-службы МК «Сплав»