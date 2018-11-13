ПОЛИПЛАСТИК ПРЕЗЕНТОВАЛ ЛУЧШИЙ 1С-ПРОЕКТ ГОДА В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Группа ПОЛИПЛАСТИК победила в конкурсе 1С- лучший проект года в химической, нефтехимической, фармацевтической отрасли: "Управленческий учет и В2В-сервисы в облачной 1С:ERP, химическая промышленность". Конкурс проводился по итогам 2017 года среди предприятий, которые добились максимальных успехов в автоматизации, продвижении знаковых проектов внедрения решений системы "1С: Предприятие-8". Конкурс "1С:Проект года"- имеет большое значение для пользователей "1С", где участники могут обменяться передовым опытом внедрения и показать свои достижения широкой аудитории.

Цель проекта для Группы ПОЛИПЛАСТИК состояла в объединении единого информационного пространства для всех торговых домов и заводов; автоматизации расчетов планируемой управленческой себестоимость и маржинальности; учета проектной работы в CRM базе знаний, приведение отчетности к единому стандарту на всех уровнях управленческой деятельности.

До реализации проекта в компании действовала многоступенчатая система обменов между базами, которая постоянно изменялась и требовала значительных ресурсов. Отчетность собиралась вручную из разных источников, и нередко одни и те же показатели могли отличаться в разных контрольных отчетах.

После внедрения проекта были достигнуты результаты, которые сокращают время и издержки для административных, финансовых, логистических служб, сотрудников дочерних предприятий и заводов при текущей работе и планирования работы с проектами:

1. Размещение базы в облаке освободило вычислительные мощности, что позволило заморозить инвестиции в вычислительную аппаратную часть ИТ на 3 года;

2. Общие складские остатки в единой базе позволили высвободить сотрудников, выполнявших рутинные операции по планированию, резервированию и перемещению товаров между регионами РФ и СНГ;

3. Снижение рисков нарушения условий кредитной политики при отгрузках во всех регионах, поскольку процесс согласования кредитных лимитов интегрирован в цепочку реализации и проходит полностью в ERP, что позволило финансовой службе централизовано контролировать блокировки отгрузок;

4. Повышение качества выставления счетов на оплату и коммерческих предложений благодаря онлайн расчету плановой себестоимости и маржинальности, внедренным по единой методике для всех Торговых Домов;

5. Централизованный контроль строительных проектов во всех регионах. Система CRM, специализированная под проектную работу, позволяет отслеживать полный цикл долгосрочных строительных проектов;

6. Уменьшение время аналитиков, экономистов на сверку отчетности, поскольку данные берутся из одного источника в 1C:ERP;

7. Снижение стоимости транспортировки товаров в результате работы единого транспортного тарифа и аукционов для Перевозчиков;

8. Главное – внедрение 1С:ERP дало основание и возможность оптимизировать бизнес-процессы, позволяющие выполнять проекты централизации управления и общего контроля.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК