В Москве состоится XVI Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2019»

Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром» 17 мая 2019 года в отеле «Балчуг Кемпински». Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

Аудитория конференции ежегодно составляет более 120 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.

Традиционно в конференции принимают участие представители компаний представители компаний Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Газпром нефть шельф, РН-Шельф-Арктика, Газпромнефть-Сахалин, Черноморнефтегаз, Росгеология, Газпром ВНИИГАЗ, ТМК, Союзморгео, Росгеолэкспертиза, Внешэкономбанк, Атомфлот, Совкомфлот, Tenaris, Canusa-CPS, Новомет-Пермь, Центр судоремонта «Звёздочка», а также представители Администраций Краснодарского края, Архангельской области, ЯНАО, Российского Газового Общества, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и других ведущих игроков отрасли.

Среди тем конференции в 2019 г.:

- Государственные и корпоративные планы по морской геологоразведке и реализации добычных проектов на море

- Новые технологические решения в области реализации шельфовых нефтегазовых проектов

- Нефтесервисные услуги для оффшорных проектов

- Экономические аспекты освоения месторождений на шельфе РФ. Как достичь экономической эффективности проектов в современных российских условиях и снизить риски?

- Нормативно-правовое и кадровое обеспечение шельфовых проектов

И многие другие.

Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2019» - это:

- Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании «Газпром»;

- Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;

- Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;

- Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе – Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.

По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru

По материалам организаторов