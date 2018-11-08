АДЛ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PAP-FOR

С 13 по 16 ноября компания АДЛ представит инженерное оборудование для целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей и упаковочной промышленности на выставке PAP-FOR в Санкт-Петербурге. Стенд АДЛ: Е42 в павильоне F (КВЦ «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1).

На стенде АДЛ посетители выставки смогут познакомиться с решениями для повышения эффективности инженерных систем, узнать об особенностях подбора оборудования, услугах и методах сервисного обслуживания. Чтобы сократить время регистрации на выставке, получите электронный билет.

Приходите, мы будем рады видеть вас на нашем стенде!

По материалам пресс-службы АДЛ