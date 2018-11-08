Специальные насосы для систем охлаждения от KSB

В связи с тем, что современные ветровые электростанции и локомотивы становятся все более мощными, встроенные силовые трансформаторы с жидкостным охлаждением должны иметь возможность рассеивать больше тепла. В ответ на эту тенденцию мировой производитель насосов, концерн KSB, дополнил свою производственную линейку герметичных насосов специально разработанной для этого применения серией Etaseco RVP.

Герметичные насосы Etaseco RVP с экранированным электродвигателем используются в системах охлаждения для циркуляции смеси вода - гликоль при давлении на выходе до 6 бар. Они рассчитаны на рабочее давление 10 или 16 бар. Размеры насосных агрегатов и сравнительно небольшой вес специально разрабатывались с учетом небольших монтажных площадей.

Благодаря своей оптимизированной гидравлике они могут перекачивать еще бóльшие расходы жидкости, чем обычные промышленные насосы, с высочайшей эффективностью.

Максимальная подача для частоты 50 Гц составляет 44 м3/ч; мощность двигателя - 3,4 кВт. В качестве опции обмотки двигателя могут быть защищены термистором PTC. Также доступна версия насосов для частоты 60 Гц. Температура охлаждающей жидкости может варьироваться от -50 ° C до +110 ° C, в зависимости от климатических условий.

Корпус насоса изготавливается из чугуна с шаровидным графитом (EN-GJS-400-18-LT), опционально с катодным покрытием или из высококачественной нержавеющей стали (1.4408). Насосные агрегаты Etaseco RVP отвечают техническим требованиям DIN CLC TS 50537-3 и требованиям противопожарной защиты согласно EN 45545-2.

На сегодняшний день в локомотивах и ветровых турбинах эксплуатируется более 100 000 насосов серии Etaseco во всем мире. Одним из ключевых факторов их популярности является большой межремонтный пробег, который превышает 1 300 000 часов.

Для обеспечения более высоких значений подачи KSB предлагает насосные агрегаты серии Etaseco с производительностью до 250 м3/ч.

По материалам пресс-службы KSB