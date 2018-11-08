Вышла новая книга С. Л. Горобченко По практическому маркетингу в арматуростроении

В издательстве Lambert Fcademic Publishing, Рига, вышла новая книга Горобченко С. Л. «Курс Практический маркетинг. Маркетинговые задачи и их решение по ТРИЗ. Учебное пособие для слушателей дистанционного курса "Практический маркетинг" и "Современный ТРИЗ"».

Книга представляет один из модулей курсов дистанционного обучения специалистов промышленности. В модуле курса рассматриваются особенности решения маркетинговых задач методами ТРИЗ. Пояснено отличие методов ТРИЗ от метода проб и ошибок, показаны примеры ошибок и рисков при принятии деловых решений. Показаны основные элементы развития маркетинговых систем. Представлены проблемы формулирования маркетинговых задач. Введено понятие маркетингового противоречия и на многочисленных примерах продемонстрированы приемы разрешения маркетинговых противоречий. Показаны основные маркетинговые задачи, их уровни, закономерности и эффекты в маркетинге, ресурсы и даны основы вепольного анализа в маркетинге. Показаны способы маркетингового прогнозирования на основе ТРИЗ.

Модуль предназначен для слушателей курса "ТРИЗ", желающих далее специализироваться на решении маркетинговых задач, курса "Практический маркетинг", и может быть полезен в качестве самостоятельного учебного пособия. Основной методикой является обучение на примерах. Для удобства изучения материала модуль выполнен в виде рабочей тетради.



