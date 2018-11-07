СЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОФИЗИКЕ КОНГРЕССА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХI ВЕК» ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ROCKWOOL

Секция «Строительная теплофизика: соответствие зданий требованиям энергетической эффективности» пройдет в рамках деловой программы конгресса при поддержке компании ROCKWOOL.

Модератором дискуссии выступит к.т.н., главный специалист научно-технического центра «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры» в г. Санкт-Петербурге АО «Газпром промгаз» Александр Горшков.

В обсуждении вопросов, связанных с соответствием зданий требованиям энергетической эффективности, примут участие специалист по энергосбережению и повышению энергоэффективности в ЖКХ Минстроя России Александр Фадеев, эксперт Немецкого энергетического агентства (dena) Елена Лауф, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой строительной физики и химии СПбГАСУ Тамара Дацюк, к.т.н., профессор кафедры «Архитектура зданий и сооружений» ВолгГТУ Сергей Корниенко, заместитель директора РУП «Стройтехнорм» (Беларусь) Ольга Кудревич, руководитель отдела научно-технического сопровождения ОАО «ИНСОЛАР-ЭНЕРГО» Игорь Юрченко и к.т.н., старший научный сотрудник ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» Михаил Попов.

Подробная программа секции размещена на сайте конгресса.

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По материалам организаторов