ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ «НЕФТЕГАЗ-2019» И ННФ ПРИСТУПИЛ К ФОРМИРОВАНИЮ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

15-18 апреля 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» состоятся 19-я международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2019» и Национальный нефтегазовый форум. Их программа, которую сейчас разрабатывает Оргкомитет, будет включать тематические конференции, технологические сессии, научно-практические семинары.

Внимание участников выставки и форума будет сфокусировано на темах и направлениях, определяющих перспективы технологического развития нефтегазового комплекса России таких, как анализ глобальных тенденций на мировых рынках нефти и газа, цифровизация отрасли, новые возможности международного сотрудничества в условиях геополитических ограничений, импортозамещение, локализация производства и технологические партнерства.

Предметом обсуждения также станут экспортный потенциал высокотехнологичной продукции нефтегазового машиностроения, инновационные технологии для нефтегазового комплекса, технологические кластеры, технопарки и особые экономические зоны, научно-технологические полигоны, экологическая ответственность бизнеса и промышленная безопасность, влияние альтернативной энергетики на развитие нефтегазовой промышленности в России и мире и другие темы.

«Нефтегаз» входит в десятку ведущих нефтегазовых смотров мира. Совмещение выставки с ННФ привело к созданию в России крупнейшей отраслевой демонстрационной и коммуникационной площадки.

На выставке «Нефтегаз-2019» будут представлены такие важнейшие разделы, как разведка и добыча нефти и газа, строительство и обустройство месторождений, оборудование и технологии для работы на шельфе, сбор, хранение и транспортировка углеводородов, нефтегазопереработка и нефтехимия, IT-технологии в нефтегазовой отрасли, поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов, оборудование и технологии для АЗС, автоспецтехника для транспортировки нефтепродуктов, электрооборудование для ТЭК, автоматизированные системы управления и многое другое.

В работе выставки и форума примут участие руководители профильных министерств, топ-менеджеры нефтегазовых и машиностроительных компаний, отраслевых союзов и ассоциаций, представители ведущих СМИ. Более подробная информация на сайтах: http://www.oilandgasforum.ru/, http://www.neftegaz-expo.ru/.

По материалам организаторов