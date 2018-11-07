METSO ПРИОБРЕЛА ИНДИЙСКУЮ КОМПАНИЮ ROTEX

Компания Metso успешно завершила сделку по приобретению индийского бизнес-направления по автоматизации ЗРА компании Rotex Manufacturers and Engineers Pvt.Ltd (RMEPL) путем приобретения всех акций компании RMEBS Controls Private Limited (RMEBS). Приобретение дополнит предложение Metso в части средств автоматизации и запорно-регулирующей арматуры, сформирует широкую линейку приводов для ключевых областей применения ЗРА, а также расширит портфолио конечных выключателей. Бизнес-направление добавит новые разработки к линейке ЗРА Metso для нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей и других перерабатывающих отраслей промышленностей.

«Это приобретение расширит наше присутствие в тех отраслях промышленности и областях применения, которые привлекательны для нашего бизнеса. Возможности и технологические решения RMEPL органично сочетаются с предложением Metso и укрепляют наше предложение по регулированию потоков во всем мире. Мы рады приветствовать новых коллег, которые присоединяются к компании Metso, и с нетерпением ждем проектов с нашими заказчиками по всему миру», - говорит Джон Куинливан, Президент Подразделения Valve компании Metso. Сделка была объявлена в апреле текущего года.

Компания RMEBS занимает ведущее положение на индийском рынке в сегменте приводной техники и конечных выключателей, клапанов и средств автоматизации. Штат сотрудников насчитывает около 330 специалистов. У компании есть два завода в Мумбаи, а также офисы продаж в Мумбаи, Вадодаре, Калькутте и Пуне.

Ранее бизнес-направление RMEBS являлось одним из подразделений частной Группы компаний Rotex.

По материалам пресс-службы Metso