1 ноября 2018 года в Екатеринбурге делегация Трубной Металлургической Компании (ТМК) приняла участие в совещании по вопросам экологии, проведенном под председательством полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова. Делегацию возглавил генеральный директор ТМК Александр Ширяев.

В ходе совещания он рассказал о передовых практиках в сфере экологической политики, последовательно реализуемых ТМК в целом, а также на Северском и Синарском трубных заводах (далее — СТЗ и СинТЗ) в частности. В процессе масштабной модернизации на СТЗ мартеновские печи были заменены на современный экологичный электросталеплавильный комплекс. На обоих заводах применяется передовое оборудование, в том числе высокоэффективные системы газоочистки, водоподготовки, очистки и минимизации стоков, отлажена работа по сокращению объемов образующихся отходов и их переработке. На предприятиях ТМК действует система экологического менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001 и неоднократно сертифицированная ведущими независимыми специализированными компаниями.

«ТМК является ответственным природопользователем. Мы последовательно снижаем негативное воздействие на окружающую среду — это один из ключевых приоритетов стратегического развития компании», — отметил Александр Ширяев. Также в ходе совещания он принял участие в обсуждении актуальных вопросов законодательства и правоприменения в сфере природопользования, проблематики борьбы с контрафактной продукцией.

За последние двенадцать лет ТМК инвестировала около 150 млрд рублей в комплексную модернизацию своих производств. По итогам осуществленных экологических инвестиций и природоохранных программ на СТЗ удалось снизить удельные выбросы загрязняющих веществ почти в 4 раза, образование твердых отходов сократилось в 34 раза за последние четыре года. На СинТЗ за последние пять лет объем забора воды на производственные нужды сократился на 42%, сброса сточных вод — на 35%, удельные выбросы загрязняющих веществ — на 19%, образование отходов — на 17%.

По материалам пресс-службы ТМК