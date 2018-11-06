«СИЛА СИБИРИ» ПОДБИРАЕТСЯ К ГРАНИЦЕ С КИТАЕМ

В 2018 г. основной объем строительно-монтажных работ на участке газопровода «Сила Сибири» от Якутии до российско-китайской границы будет завершен. Поставки газа в Китай начнутся в декабре 2019 г. Для организации Восточного маршрута ПАО «Газпром» формирует новые крупные центры газодобычи. Интенсивно ведется обустройство базового для Якутского центра Чаяндинского месторождения.

Как известно, 21 мая 2014 г. ПАО «Газпром» и CNPC подписали 30-летний договор на поставку российского природного газа в объеме 38 млрд куб. м газа в год по Восточному маршруту – газопроводу «Сила Сибири». 1 сентября 2014 г. в Якутске состоялись торжественные мероприятия, посвященные сварке первого стыка газотранспортной системы (ГТС) «Сила Сибири». 4 июля 2017 г. «Газпром» и КННК подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи природного газа по Восточному маршруту, в соответствии с которым поставки газа в Китай начнутся в декабре 2019 г.

Общая протяженность «Силы Сибири» от Ковыктинского газоконденсатного месторождения до границы с Китаем составляет 2963,5 км. Строящийся газопровод имеет диаметр 1400 мм и рассчитан на транспортировку газа с рабочим давлением 9,8 МПа. Также в составе проекта предусмотрено строительство 8 компрессорных станций (КС) суммарной мощностью 1186 МВт. Пропускная способность газопровода до Амурского ГПЗ составит 42 млрд куб. м газа в год, а экспортная мощность – 38 млрд куб. м в год.

В строительной фазе находится часть магистрального газопровода, которая пройдет от Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения до границы с Китаем через такие города, как Ленск, Олёкминск, Алдан, Нерюнгри, Сковородино, Свободный и Благовещенск. Участок

газопровода от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения на сегодняшний день находится на этапе проектирования.

В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку газопровода «Сила Сибири» от Якутии до российско-китайской границы будет завершен. На 2019 г. запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы.

По материалам портала «Вести Экономика»