Grundfos — Марка №1 в России

Grundfos стал обладателем премии «Марка №1 в России – 2018» в категории «Насосы для дома и сада». Бренд набрал наибольшее количество голосов покупателей.

Голосование проводилось в два этапа. На первом этапе респондентам предлагалось ответить на вопрос анкеты «Марка №1 в России», какой бренд они считают лучшим в каждой указанной категории. Анкета публиковалась в общероссийских изданиях и в сети Интернет. Вариантов ответов не предусматривалось — покупатели должны были вписать названия самостоятельно. По итогам подсчёта голосов в каждой категории были определены три марки. Именно они перешли во второй этап, голосование на котором проходило уже в соцсетях.

Всего организаторы получили более 260 тыс. анкет. В категории «Насосное оборудование для дома и сада» бренд Grundfos набрал 25,78% голосов.

«Для нас знак «Марка №1 в России» — большая честь и ответственность, — говорит Сергей Захаров, Директор Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос». — Мы благодарны за доверие и продолжим делать всё возможное, чтобы соответствовать ожиданиям покупателей».

По материалам журнала «С.О.К»