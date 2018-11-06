ДАН СТАРТ ВЫПУСКУ ЮБИЛЕЙНОЙ ТРУБЫ «ВЫСОТЫ 239» ЧТПЗ

В цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода состоялся выпуск юбилейной, 4-миллионной, тонны труб большого диаметра (ТБД) – столько произвел цех с момента запуска в 2010 году. Старт сварке юбилейной ТБД совместно с белыми металлургами дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В торжественном мероприятии приняли участие лучшие сотрудники цеха и студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии».

– Несколько лет назад Правительство Челябинской области приняло решение поддержать Группу ЧТПЗ государственными гарантиями, и сегодня мы видим, что это решение принесло свои плоды. Ясная стратегия, освоение новой продукции, экологичность, высокая культура производства – все то, о чем некоторые предприятия только начинают рассуждать, здесь уже воплощено в реальность, – подчеркнул Борис Дубровский.

Юбилейная труба диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм выполнена из стали класса прочности К56. В составе партии она будет отгружена в адрес ключевого клиента Группы ЧТПЗ – компании «Газпром» для реконструкции газопровода «Грозный – Моздок».

– «Высота 239» – это передовое производство Белой металлургии с уникальными технологиями. Здесь производятся самые сложные трубы большого диаметра для крупнейших международных и российских нефтегазовых проектов, – отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов. – Для нас честь, что Борис Александрович Дубровский принял участие в выпуске юбилейной продукции и дал высокую оценку нашей работе.

После торжественной церемонии сварки трубы на «Высоте 239» глава региона провел пресс-конференцию по итогам III квартала 2018 года.

Открытие цеха по производству труб большого диаметра «Высота 239», состоялось в июле 2010 года. С его запуском российская топливно-энергетическая отрасль смогла полностью обеспечить себя трубами большого диаметра, необходимость в импорте отпала. Продукция используется в проектах «Северной поток – 2», «Сила Сибири», «Бованенково – Ухта», «Заполярье – Пурпе», «Куюмба – Тайшет»; при обустройстве газоконденсатного месторождения им. В. Филановского; при строительстве спортивных объектов – Олимпийский конькобежный центр в Сочи, стадионы «Спартак» в Москве и «Казань-Арена» в Татарстане. Мощность цеха составляет 1 млн тонн труб в год.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ