Секция ОВК конгресса «Энергоэффективность. ХХI век» пройдет при поддержке компании VentArt

Секция «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» на юбилейном конгрессе «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления» пройдет при поддержке партнера секции - компании VentArt.

Напомним, сопредседателями секционной дискуссии по традиции выступят к. т. н., председатель подкомитета НОСТРОЙ по инженерным системам зданий и сооружений, председатель союза «ИСЗС-Монтаж» Алексей Бусахин, д.т.н., профессор, вице-президент, координатор НОПРИЗ по СЗФО, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр Гримитлин и исполнительный директор АПИК Дмитрий Кузин.

С полной программой секции можно ознакомиться на сайте конгресса по ссылке.

Зарегистрироваться на конгресс и мероприятия деловой программы форума можно также на сайте по ссылке.

Для справки:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления» пройдет 14 ноября 2018 года в отеле «Park Inn Прибалтийская».

Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

Постоянные медиа-партнеры мероприятия журналы «Мир Климата» и «Инженерные системы», а также журнал ТПА.

Генеральный информационный партнер – агентство «АСН-инфо» - газета «Строительный еженедельник».

Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

По материалам организаторов