«Ижнефтемаш» поставил новую модель спецтехники компании «Роснефть»

Ижевский завод ГК «Римера», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, завершил разработку и производство новой модели спецтехники для скважинных работ по заказу НК «Роснефть».

Установка УПС-50К на шасси КамАЗ 43118 предназначена для транспортировки песка и сухих компонентов технологических растворов, а также приготовления песчано-жидкостной смеси при операциях гидравлического разрыва пласта (ГРП) и гидропескоструйной перфорации нефтедобывающих скважин. Установка оборудована двухсекционным бункером объемом 10 кубических метров, что позволяет одновременно транспортировать песок или смеси различных фракций общей массой до 7 тонн. Новая модель спецтехники разработана в сотрудничестве с компанией «КАМАЗ» и специалистами сервисного блока НК «Роснефть» с учетом особенностей эксплуатации техники на месторождении компании-заказчика.

— Объем отечественного рынка гидроразрыва пласта ежегодно растет, поэтому разработка новых моделей спецтехники для флота ГРП — одна из первоочередных задач для ГК «Римера». Сейчас аналогов установки УПС-50К в России не производится, и «Ижнефтемаш» рассчитывает в перспективе выйти на лидирующие позиции в этом сегменте рынка, — отмечает коммерческий директор ГК «Римера» Станислав Великий.

Добавим, что по итогам первого полугодия 2018 года завод «Ижнефтемаш» увеличил долю поставок новой и модернизированной техники с 4% до 21% в общем объеме продаж продукции предприятия по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По материалам пресс-службы ГК «Римера»