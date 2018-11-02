ПКТБА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В VALVE WORLD EXPO 2018

Приглашаем посетить стенд компании Revalve (от ЗАО "ПКТБА") на Международной нефтегазовой выставке и конференции VALVE WORLD EXPO 2018.

Даты проведения: 27-29 ноября 2018 Место проведения: StockumerKirchstraße6140474 Düsseldorf. Стенд REVALVE: B59, Hall 3.

Компания является постоянным участником выставки Valve World. В этом году на стенде REVALVE будет представлена обновленная линейка стендов для испытания арматуры в вертикальном и горизонтальном положении. Последние разработки конструкторов компании позволили модернизировать оборудование REVALVE и расширить функционал в соответствии с современными технологиями и современными запросами рынка. Специалисты компании REVALVE будут рады ответить на все интересующие Вас вопросы и помочь в выборе необходимого оборудования.

Valve World (Мир арматуры) – выставочный форум № 1 в мире трубопроводной арматуры, деталей трубопроводов, приводной техники и уплотнений, объединяющий в себе отраслевую конференцию и отраслевую выставку. Успешное проведение выставки в предыдущие годы закрепило за ней международное признание специалистов в области арматуростроения, это идеальное место для обмена опытом и представления последних разработок в применении арматуры в разных отраслях, особенно в химии, нефтехимической отрасли, энергетике, нефтегазовой отрасли.

По материалам пресс-службы ЗАО «ПКТБА»