«АБС ЗЭиМ Автоматизация» на выставке «Энергетика Урала-2018»

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» приняло участие в Международной выставке энергетического, электротехнического оборудования и энергоэффективных технологий «Энергетика Урала», проходящей в г. Уфа в рамках Российского энергетического форума.

Посетители и другие участники выставки проявили большой интерес к стенду компании и познакомились с широкой линейкой электроприводной техники, техническими характеристиками, особенностями и преимуществами применения оборудования производства «АБС Электро». В ходе работы экспозиции был также проведен ряд продуктивных переговоров с представителями большого числа отраслевых предприятий, среди которых ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «КВАРЦ Групп», АО «Юго-Западная ТЭЦ», МУП «Уфаводоканал» и др.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»