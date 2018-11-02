АДЛ ПРЕДСТАВИЛ НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПОРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ «ГРАНВЕНТ»

Компания АДЛ сообщает о расширении линейки запорных вентилей собственного производства «Гранвент» серии KV35 и появлении нового исполнения — на давление 4,0 МПа. Вентили выполнены из нержавеющей стали и могут применяться для пара и воды в системах тепло- и водоснабжения, а также для нефтепродуктов и слабоагрессивных сред. Температурный диапазон применения от –60 до +400 °С.

Вентили «Гранвент» KV35 обладают улучшенной конструкцией уплотнения — сильфоном из нержавеющей стали, благодаря чему исключаются протечки по штоку, и не требуют сервисного обслуживания, т. к. в конструкцию кроме сальникового уплотнения включен сильфон. Обращаем ваше внимание, что вентили KV35 из нержавеющей стали от DN 15 до DN 100 уже на складе АДЛ.

Более подробную техническую информацию по новинке вы можете найти в обновленном каталоге «Оборудование для пароконденсатных систем», а цены — в прайс-листе.

По материалам пресс-службы АДЛ