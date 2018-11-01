Глава департамента промышленности Зауралья побывал на МКТ-АСДМ

И.о. заместителя губернатора Курганской области, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики региона Андрей Саносян, назначенный на этот пост на прошлой неделе, начал объезжать предприятия Зауралья. Так, как сообщает пресс-служба департамента промышленности, речь идет об ООО НПФ «МКТ-АСДМ». «Во время выездного совещания он обсудил вопросы о перспективах развития завода, увеличении заказов и оказании мер государственной поддержки предприятию с директором ООО НПФ „МКТ-АСДМ" Ильгизом Чиняевым», — сообщили в ведомстве.

В частности, Чиняев рассказал о деятельности и основных направлениях предприятия, сообщил, что научно-производственная фирма была создана 10 лет назад и специализируется на разработке современных конструкций нефтегазового оборудования. Одним из направлений в деятельности является разработка и изготовление трубопроводной арматуры в части запорно-регулирующих и запорных устройств. Завод сотрудничает с крупными подразделениями нефтегазового комплекса страны. Было отмечено, что фирма производит как серийную продукцию, так и специализированную трубопроводную арматуру по индивидуальному заказу. На сегодняшний день в портфеле интеллектуальной собственности «МКТ-АСДМ» более 70 запатентованных разработок по конструкции запорно-регулирующей и запорной арматуры. Уточнялось, что предприятие единственное в России занимается изготовлением шаровых кранов высокого давления (32 МПа). По словам Чиняева, гордостью предприятия и его уникальной разработкой являются запорно-регулирующие задвижки разных конструкций.

Производственные площадки «МКТ-АСДМ» расположены в четырех городах: в Кургане в Челябинске, Коркино (Челябинская область) и Пыть-Ях (ХМАО). Основной производственный цех находится в столице Зауралья, там работает 120 человек. Центр занимается тремя направлениями — общепромышленной и регулирующей арматурой, шаровыми кранами. В год здесь производится около 3000 изделий.

В ходе встречи поднимался вопрос отсутствия единых стандартов у заказчиков продукции для нефтегазовой отрасли.

По материалам курганских СМИ