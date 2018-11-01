Новый переход для Pex/ PE-RT/МП-труб от «Эго Инжиниринг»

Компания «Эго Инжиниринг» представляет новинку – полипропиленовый переход Pro Aqua на трубы PEX и металлопластиковые трубы. С одной стороны переходник имеет полипропиленовый хвостовик для стыковки с полипропиленовой трубой, с другой – компрессионное соединение для монтажа с металлопластиковой трубой.

Зачастую при монтаже системы отопления или водоснабжения возникает необходимость перейти с одной системы на другую. И если для перехода с полипропиленовой трубы на металлическую можно использовать муфты с наружной и внутренней резьбой, муфты с накидной гайкой или «американки», то для перехода с трубы PP-R на трубу из сшитого полиэтилена или металлопластиковую трубу монтажникам приходится соединять между собой два перехода на металл.

Новинка от российского завода «ПРО АКВА» существенно упрощает эту задачу: при помощи полипропиленового перехода Pro Aqua можно соединять трубы разных типов, используя всего один фитинг. Полипропиленовая часть фитинга вваривается в раструб PP-R трубы, а металлическая при помощи стандартного компрессионного соединения легко стыкуется с металлопластиковыми или полиэтиленовыми трубами. Переходник позволяет быстро и герметично соединить трубы из PEX, PE-RT или металлопластиковые трубы диаметром 16 мм с полипропиленовой трубой 20-го диаметра.

Полипропиленовые переходы можно приобрести в двух цветах – сером или белом. Гарантия на полипропиленовые трубы и фитинги Pro Aqua составляет 10 лет.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»