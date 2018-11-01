Соглашение о намерениях между «Wilo» и «Транснефть»

Компания «Wilo» (Дортмунд), выступающая экспертом в области технологических решений, и российский оператор нефтепроводов «Транснефть» рассматривают возможности для будущего сотрудничества обеих компаний. «Я рад объявить, что мы совместно с Николаем Петровичем Токаревым подписали сегодня от имени компании «Транснефть» и компании «Wilo» соглашение о намерениях, предполагающее поиск возможностей для нашего дальнейшего сотрудничества. Сотрудничество с компанией «Транснефть» имеет стратегическое значение для реализации наших проектов по глобализации», — подчеркнул Оливер Гермес, президент и председатель правления Группы Wilo.

«Партнерство с российскими компаниями — важнейшее направление нашей работы на этом ключевом для нас рынке. Таким образом мы укрепляем наше сотрудничество и развиваем производство конкурентоспособного насосного оборудования для систем водоснабжения не только в России, но и на всем евразийском пространстве», — отметил Йенс Даллендоерфер, руководитель компании «Wilo» по России и Евразии.

Речь идет, с одной стороны, о возможностях сотрудничества в сфере сбыта, а также производства компонентной базы для водяных насосов, а также о разработке инновационной концепции «Умный город» с применением высокоэффективных технологических решений в системах энергетического и водного хозяйства.

По материалам журнала «С.О.К»