ОМК поделилась опытом повышения эффективности производства с предприятиями ГМК

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») и Корпорация производителей черных металлов («Корпорация Чермет») проводят в Выксе Нижегородской области двухдневную конференцию по практикам повышения эффективности производственных систем (ПС), управления и организации труда для предприятий горно-металлургического комплекса. В мероприятии участвуют представители около 40 предприятий ведущих компаний отрасли, в числе которых ОМК, «Металлоинвест», «Северсталь», НЛМК, ММК, ТМК, ЧТПЗ, ЕВРАЗ и другие.

ВМЗ выбран площадкой для проведения семинара, поскольку является ведущим в мировой металлургии предприятием по развитию производственной системы. «Здесь собраны современные высокотехнологичные производства, завод является одним из лидеров отрасли в вопросах повышения эффективности производства, потому его опыт вызывает интерес. Именно поэтому в этом году у нас заявлено рекордное количество участников», – отметил на открытии конференции президент Корпорации производителей черных металлов, Межрегиональной общественной организации «Объединение прокатчиков» Николай Гугис. В ходе конференции представители ОМК и ВМЗ рассказали коллегам-металлургам об основных инструментах повышения эффективности производства, и своем опыте развития его культуры. «Производственная система для нас — это максимальное вовлечение персонала в процесс улучшений, стандартизация производственных процессов и выстраивание «идеального потока», при котором процесс производства по всем участкам технологической линии идет без срывов, стабильно и последовательно. Внедрение ее инструментов приносит значимый экономический эффект для компании», – отметил директор по развитию бизнес-систем ОМК Александр Иванов. Коллеги из ВМЗ уделили особое внимание работе с рационализаторскими предложениями и организацией уникального для России инструмента ПС: вовлечению персонала в процесс улучшений – работе малых инициативных групп на производстве. Сейчас в них вовлечен каждый третий сотрудник предприятия. Также металлурги смогли посетить современные цеха по производству широкого листа и труб большого диаметра ВМЗ.

По материалам пресс-службы ВМЗ