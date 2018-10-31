ОБНОВЛЕННЫЙ SONOSELECT 10 ОТ ДАНФОСС

Инженеры компании «Данфосс» переработали функционал теплосчетчика SonoSelect 10, и теперь его можно применять для измерения энергии, затраченной на охлаждение. Прибор позволяет с высокой точностью измерить расход энергии и передавать данные в систему диспетчеризации.

Новинка предназначена для работы в системах централизованного кондиционирования чиллер-фанкойл при температурном графике 7–12 °С. На панели устройства располагается маркировка «Heat meter for cooling».

Холодосчетчик определяет количество потребленной энергии. Предусмотрена обработка и представление информации о температуре и расходе теплоносителя. SonoSelect 10 снабжен интеллектуальными опциями для диагностики и контроля. Динамический диапазон 1:100

гарантирует длительную метрологическую стабильность измерений энергии холодоснабжения при любом качестве теплоносителя.

Визуальный контроль выведен на 8-разрядный дисплей. Для подключения холодосчетчика к системе диспетчеризации предусмотрены интерфейсы M-bus и RS485 или импульсный выход.

Специальное программное обеспечение SonoApp, устанавливаемое на смартфон или планшет, обеспечивает простое программирование и удобный доступ к данным.

Линейка холодосчетчика SonoSelect 10 представлена присоединительными диаметрами DN15/20/25 и номинальными расходами Qp 0,6/1,5/2,5/3,5 м³/ч. Устройство можно установить на подающем или обратном трубопроводе. Межповерочный интервал составляет 6 лет. Заменяемая литиевая батарея рассчитана на 17 лет. Класс защиты IP65, метрологическая точность по ГОСТ ЕН 1434 «Класс 2».

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»