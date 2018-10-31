НИИ ТРАНСНЕФТЬ ЗАПАТЕНТОВАЛО СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОРСКИХ ГИДРОБИОНТОВ

ООО «НИИ Транснефть», ПАО «Транснефть» и ООО «Транснефть – Порт Козьмино» стали правообладателями патента на изобретение №2670208 на способ биологического мониторинга состояния экосистем акватории бухты Козьмина с использованием в качестве тест-объектов морских гидробионтов.

Запатентованный способ предназначен для применения в акватории бухты Козьмина Японского моря в районе расположения нефтеналивных терминалов ООО «Транснефть – Порт Козьмино», одним из основных видов деятельности которого является прием из магистральной трубопроводной системы, хранение и налив нефти в морские крупнотоннажные танкеры.

Наличие токсичных веществ в водной среде даже в незначительном количестве может приводить к их накоплению в тканях морских организмов, вследствие чего в них начинают происходить изменения. Запатентованное изобретение направлено на контроль и измерение данных изменений в течение времени.

Данный способ анализа уже применяется в рамках экологического мониторинга состояния бухты Козьмина. Специалистами проводится отбор проб тканей и определение размеров культивируемого приморского гребешка, определяется масса и размеры серого и черного морского ежа, ежемесячно в весенний, летний и осенний периоды изучается количественный состав меропланктона. Полученные в ходе мониторинга данные сравниваются с фоновыми показателями на основе средних значений за 3-10 лет, после чего делается вывод о состоянии экосистемы.

Применение данного способа на практике показало свою эффективность и наглядно дополняет существующие в ООО «Транснефть – Порт Козьмино» методы экологического мониторинга за акваторией бухты Козьмина на предмет загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Рост и развитие гидробионтов свидетельствуют об отсутствии негативного воздействия от деятельности нефтеналивного порта и благоприятной обстановке в акватории в целом.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»