Расположенный в Санкт-Петербурге завод ООО «ЗДТ» РЕКОМ» поставит электроизолирующие разъемные соединения трубопроводов для атомоходов ЛК-60 «Сибирь» и «Урал», строящихся на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. Как стало известно специалистам Центра импортозамещения и локализации судового комплектующего оборудования ЦНИИ «Курс» (Центр СКО), стоимость контракта составляет более 28,7 млн руб.

Завод «РЕКОМ» - это специализированное машиностроительное предприятие, осуществляющее производство фланцевых соединений по российским и зарубежным стандартам, изолирующих фланцевых соединений (ИФС), крепёжных изделий, металлических и неметаллических уплотнений, соединительных деталей трубопроводов, деталей крепления трубопроводов, фитингов и нестандартного оборудования. является изготовителем трубопроводной арматуры: с 2012 года налажено производство стальных клиновых задвижек, затворов дисковых. Завод является официальным дилером ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры» (краны шаровые цельносварные),ООО «ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД» (электроприводы). Поставляется насосное и резервуарное оборудование. Напомним, три универсальных двухосадочных атомных ледокола ЛК-60Я проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал») станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до 3 м. Строительство судов ведется в Санкт-Петербурге на верфях «Балтийского завода».

По материалам портала PortNews