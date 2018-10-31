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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АК «КОРВЕТ» РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

31 октября, 2018 11

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курганской области Вадим Шумков 22 октября провел выездное совещание на одном из ведущих предприятий региона, выпускающих продукцию для нефтегазового комплекса, - АО «АК «Корвет». Генеральный директор завода Анатолий Чернов рассказал главе региона об основных направлениях работы предприятия, показал цеха и образцы продукции.

Вадим Шумков осмотрел металлообрабатывающее, сборочное, окрасочное производства, а также участок упаковки и отправки готовой продукции, пообщался с рабочими. Внимание главы региона привлекли испытания новой продукции. Сегодня на заводе по заказу ПАО «Газпром нефть» собирают второй комплект устьевого оборудования для морской ледостойкой платформы в Карском море. Первый комплект уже передан заказчику. Анатолий Чернов также продемонстрировал новые разработки для добычи газа – добывающее оборудование, которое выдерживает давление в 700 – 1050 атмосфер.

Генеральный директор АО «АК «Корвет» отметил, что продукция предприятия усложняется, поэтому здесь постоянно осваивают новые технологии и обновляют оборудование. Так, Анатолий Чернов продемонстрировал Вадиму Шумкову недавно приобретенный токарный обрабатывающий центр, который позволит обрабатывать детали весом до 15 тонн. Сейчас завершается монтаж и запуск этого центра.

Подводя итоги встречи, врио Губернатора Вадим Шумков отметил, что основной темой выездного совещания на АО «АК «Корвет» стали перспективы расширения производства и создания новых рабочих мест. На сегодняшний день на заводе трудятся около 2 тысяч человек. «Основные точки роста – это больше производить и выходить на основных заказчиков, чтобы увеличить загрузку по тем направлениям, которые возможны. Хотя и сегодня завод работает семь дней в неделю в три смены», - подчеркнул глава Зауралья. https://youtu.be/HmMd4EVjuT0

По материалам пресс-службы Правительства Курганской области


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