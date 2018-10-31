ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АК «КОРВЕТ» РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курганской области Вадим Шумков 22 октября провел выездное совещание на одном из ведущих предприятий региона, выпускающих продукцию для нефтегазового комплекса, - АО «АК «Корвет». Генеральный директор завода Анатолий Чернов рассказал главе региона об основных направлениях работы предприятия, показал цеха и образцы продукции.

Вадим Шумков осмотрел металлообрабатывающее, сборочное, окрасочное производства, а также участок упаковки и отправки готовой продукции, пообщался с рабочими. Внимание главы региона привлекли испытания новой продукции. Сегодня на заводе по заказу ПАО «Газпром нефть» собирают второй комплект устьевого оборудования для морской ледостойкой платформы в Карском море. Первый комплект уже передан заказчику. Анатолий Чернов также продемонстрировал новые разработки для добычи газа – добывающее оборудование, которое выдерживает давление в 700 – 1050 атмосфер.

Генеральный директор АО «АК «Корвет» отметил, что продукция предприятия усложняется, поэтому здесь постоянно осваивают новые технологии и обновляют оборудование. Так, Анатолий Чернов продемонстрировал Вадиму Шумкову недавно приобретенный токарный обрабатывающий центр, который позволит обрабатывать детали весом до 15 тонн. Сейчас завершается монтаж и запуск этого центра.

Подводя итоги встречи, врио Губернатора Вадим Шумков отметил, что основной темой выездного совещания на АО «АК «Корвет» стали перспективы расширения производства и создания новых рабочих мест. На сегодняшний день на заводе трудятся около 2 тысяч человек. «Основные точки роста – это больше производить и выходить на основных заказчиков, чтобы увеличить загрузку по тем направлениям, которые возможны. Хотя и сегодня завод работает семь дней в неделю в три смены», - подчеркнул глава Зауралья. https://youtu.be/HmMd4EVjuT0

По материалам пресс-службы Правительства Курганской области