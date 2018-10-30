Россия и Китай встретятся на форуме машиностроения и инноваций

С 30 октября по 1 ноября на площадке выставки China Machinery Fair 2018 пройдет Российско-китайский форум машиностроения и инноваций. На пленарной сессии форума приглашенные гости из промышленных ассоциаций и правительственных структур двух стран обсудят актуальные условия и новые возможности промышленного сотрудничества России и Китая. Спикеры также затронут тему китайских инвестиций в Россию, рассмотрят меры государственной поддержки и поделятся опытом реализации совместных проектов на территории России. Со-организатором пленарной сессии является Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей.

В рамках форума пройдут круглые тематические столы, посвященные насущным проблемам развития различных отраслей промышленности, строительства и торговли России и Китая. Среди тем для обсуждения:

– «Потребности промышленных отраслей РФ»,

– «Сотрудничество России и Китая в области энергетики»,

– «Проблемы экспорта и импорта упаковочных и этикетировочных машин, маркировочной техники, комплектующих и запасных частей»,

– «Перспективы сотрудничества российских и китайских производителей трубопроводной арматуры в свете действующих российских нормативно-правовых актов»,

– «Отрасль строительной и специальной техники в процессе трансформации: взаимодействие с Китаем».

По завершению круглых столов, спикеры и гости мероприятия смогут принять участие в заранее организованных B2B встречах, где они более подробно обсудят все возможные векторы будущего сотрудничества. Все встречи пройду в закрытой бизнес зоне с русско-китайскими переводчиками.

В последний день работы выставки China Machinery Fair представители регионов и городов России, ведущих консалтинговых компаний в сфере недвижимости, банков и образовательных учреждений выступят на специальных сессиях форума. Главными темами для обсуждения станут возможности специальных территорий для китайских компаний, банковское сопровождение внешнеэкономической деятельности с КНР и развитие компетенций лидера, необходимых для управления предприятием в кризисных ситуациях.

Выставка China Machinery Fair 2018 проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. Организаторы выставки China Machinery Fair 2018 – Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники, департаменты торговли провинций, Сычуань, Пудун, Цзянсу, а также правительство городского округа Вэньчжоу. Официальный оператор выставки и организатор деловой программы – компания «Мессе Франкфурт РУС».

По материалам портала Strategy Journal