Россия и Китай встретятся на форуме машиностроения и инноваций

С 30 октября по 1 ноября на площадке выставки China Machinery Fair 2018 пройдет Российско-китайский форум машиностроения и инноваций. На пленарной сессии форума приглашенные гости из промышленных ассоциаций и правительственных структур двух стран обсудят актуальные условия и новые возможности промышленного сотрудничества России и Китая. Спикеры также затронут тему китайских инвестиций в Россию, рассмотрят меры государственной поддержки и поделятся опытом реализации совместных проектов на территории России. Со-организатором пленарной сессии является Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей.
В рамках форума пройдут круглые тематические столы, посвященные насущным проблемам развития различных отраслей промышленности, строительства и торговли России и Китая. Среди тем для обсуждения:
– «Потребности промышленных отраслей РФ»,
– «Сотрудничество России и Китая в области энергетики»,
– «Проблемы экспорта и импорта упаковочных и этикетировочных машин, маркировочной техники, комплектующих и запасных частей»,
– «Перспективы сотрудничества российских и китайских производителей трубопроводной арматуры в свете действующих российских нормативно-правовых актов»,
– «Отрасль строительной и специальной техники в процессе трансформации: взаимодействие с Китаем».
По завершению круглых столов, спикеры и гости мероприятия смогут принять участие в заранее организованных B2B встречах, где они более подробно обсудят все возможные векторы будущего сотрудничества. Все встречи пройду в закрытой бизнес зоне с русско-китайскими переводчиками.
В последний день работы выставки China Machinery Fair представители регионов и городов России, ведущих консалтинговых компаний в сфере недвижимости, банков и образовательных учреждений выступят на специальных сессиях форума. Главными темами для обсуждения станут возможности специальных территорий для китайских компаний, банковское сопровождение внешнеэкономической деятельности с КНР и развитие компетенций лидера, необходимых для управления предприятием в кризисных ситуациях.
Выставка China Machinery Fair 2018 проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. Организаторы выставки China Machinery Fair 2018 – Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники, департаменты торговли провинций, Сычуань, Пудун, Цзянсу, а также правительство городского округа Вэньчжоу. Официальный оператор выставки и организатор деловой программы – компания «Мессе Франкфурт РУС».
По материалам портала Strategy Journal