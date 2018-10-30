ГРУППА ЧТПЗ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В WORLDSKILLS HI-TECH

18 сотрудников трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ представляют компанию на V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), который проходит с 24 по 28 октября в МВЦ «Екатеринбург — ЭКСПО».

Белые металлурги демонстрируют свои навыки в 11 компетенциях, в том числе, таких как «мехатроника», «промышленная робототехника», «реверсивный инжиниринг», «сварочные технологии» и т.д.

— Группа ЧТПЗ – постоянный участник соревнований по методике WorldSkills, в «копилке» белых металлургов на данный момент 78 медалей. Уверена, их количество возрастет после подведения итогов чемпионата в этом году, – отмечает директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова. – Участие в мероприятиях такого высокого уровня – это уникальный опыт для молодых специалистов. WorldSkills Hi-Tech дает шанс «прокачать» свои компетенции, приобрести навыки и умения, необходимые для работы на инновационном производстве компании.

Наряду с соревновательной частью сотрудники компании принимают участие в деловой программе. На открытом пленарном заседании «Рынок труда: переквалификация 50+» поделится опытом победитель I Национального чемпионата по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» Булат Ибраев, мастер производственного обучения образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии». В рамках деловой программы Группа ЧТПЗ также презентует собственный стенд.

Группа ЧТПЗ одной из первых в России присоединилась к движению WorldSkills. Компания является ассоциированным партнером Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», что дает право участвовать в отраслевых чемпионатах WorldSkills, расширять перечень компетенций, пользоваться программным обеспечением по обработке информации о соревнованиях WorldSkills.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ